У Ринго Старра положительный тест на COVID через 3 дня после выздоровления
2022-10-15
01:33
82- летний бывший барабанщик The Beatles объявил в Twitter, что отменяет заключительные концерты своего турне по Северной Америке. Его тест на коронавирус снова оказался положительным всего через 3 дня после выздоровления.
Старр был вынужден отменить концерты в Виннипеге, Саскатуне, Летбридже, Абботсфорде, Пентиктоне, Канада и в казино Mystic Lake в Миннесоте после первого положительного результата теста на COVID.
Ринго Старр привит от коронавируса двумя дозами вакцины. Он выздоравливает дома и надеется как можно скорее возобновить выступления.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Арестович: за два дня на Украину пролился золотой оружейный дождь
Евродепутат обвинил «заокеанских союзников» в попытках ослабить Европу
МО РФ: войска России поразили склад ВСУ с западным оружием в Бродах Львовской области
Пентагон: США поставят Киеву снаряды для HIMARS в рамках пакета помощи на $725 млн
Эрдоган: Турция и Россия создадут общий газовый хаб