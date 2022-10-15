У Ринго Старра положительный тест на COVID через 3 дня после выздоровления

2022-10-15

01:33

82- летний бывший барабанщик The Beatles объявил в Twitter, что отменяет заключительные концерты своего турне по Северной Америке. Его тест на коронавирус снова оказался положительным всего через 3 дня после выздоровления.

Старр был вынужден отменить концерты в Виннипеге, Саскатуне, Летбридже, Абботсфорде, Пентиктоне, Канада и в казино Mystic Lake в Миннесоте после первого положительного результата теста на COVID.

Ринго Старр привит от коронавируса двумя дозами вакцины. Он выздоравливает дома и надеется как можно скорее возобновить выступления.

Опубликовано: Светлана Репина







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