Зеленский: у России есть ракеты и нет шансов победить Украину
2022-10-15
02:08
Владимир Зеленский уверен, что Россия не сможет одержать победу над Украиной в ходе спецоперации.
В субботу Владимир Зеленский публично заявил, что Россия обладает внушительным количеством солдат, оружия и ракет в частности, а также способностью оказывать значительное давление на европейские государства путём манипуляций в нефтегазовой отрасли, что действительно влияет на единство Европейского союза в вопросе поддержки Киева.
Вместе с тем Зеленский выразил уверенности, что у России отсутствуют шансы победить Украину, поскольку все граждане данной страны верят в свою победу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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