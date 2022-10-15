Зеленский: у России есть ракеты и нет шансов победить Украину

Владимир Зеленский уверен, что Россия не сможет одержать победу над Украиной в ходе спецоперации.

В субботу Владимир Зеленский публично заявил, что Россия обладает внушительным количеством солдат, оружия и ракет в частности, а также способностью оказывать значительное давление на европейские государства путём манипуляций в нефтегазовой отрасли, что действительно влияет на единство Европейского союза в вопросе поддержки Киева.

Вместе с тем Зеленский выразил уверенности, что у России отсутствуют шансы победить Украину, поскольку все граждане данной страны верят в свою победу.