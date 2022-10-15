Зеленский сообщил, что Саудовская Аравия предоставит Украине макрофинансовую помощь

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, что договорился по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом о предоставлении макрофинансовой помощи Киеву.

Ранее президент США Джо Байден обвинил Саудовскую Аравию и ОПЕК+ в принятии решения о сокращении нефтедобычи с целью нанесения ущерба США. В Эр-Рияде это обвинения отвергли.

Там отметили, что данное предложение была поддержана всеми странами организации единогласно. Тем не менее, Байден пообещал Саудовской Аравии ответные меры.