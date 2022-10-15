Украина отказалась раскрывать конфиденциальные данные о гражданстве Медведчука

15 октября украинская Государственная миграционная служба отказала СМИ в раскрытии сведений о гражданстве Виктора Медведчука.

Информационное агентство "Украинские новости" уведомляет, что сотрудники издания сделали запрос в Государственную миграционную службу Украины с просьбой о раскрытии сведений касательно гражданства оппозиционного политика Виктора Медведчука, который был передан России в обмен на пленных солдат ВСУ с "Азовстали".

По данным "Украинских новостей", в Госмиграционной службе Украины отказались передавать информацию о гражданстве Медведчука, отметив, что эти сведения носят конфиденциальный характер государственной важности.