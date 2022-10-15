Исследование NIH показало, что коронавирус может снижать фертильность мужчин

Исследование, которое финансировалось Национальным институтом здравоохранения (NIH), показало, что пары, в которых партнер-мужчина дал положительный результат на коронавирус в течение 60 дней, имели на 18% меньше шансов забеременеть.

Исследование показало, что лихорадка, которая, как известно, снижает количество и подвижность сперматозоидов, также является распространенным симптомом COVID-19 и может объяснить временное снижение фертильности.

В исследовании, финансируемом NIH, также рассматривалось, как вакцины против COVID-19 могут повлиять на шансы пары на зачатие, и был сделан вывод, что вакцинация не снижает фертильность ни у одного из партнеров.