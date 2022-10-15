Зеленский: в Украине восстановили 15 объектов энергетики после новых обстрелов РФ
2022-10-15
03:03
Владимир Зеленский сообщил о восстановлении пятнадцати украинских энергетических объектов после недавних обстрелов со стороны России.
В субботу утром Владимир Зеленский публично заявил, что после недавних массированных ракетных обстрелов Украины со стороны армии России спецслужбы уже восстановили работу пятнадцати объектов украинской инфраструктуры. Вместе с тем Зеленский признал, что во многих городах Украины до сих пор практикуют веерное отключение электроэнергии.
Также Владимир Зеленский попросил граждан Украины рационально расходовать электроэнергию в часы пикового потребления для снижения нагрузки на сети электроснабжения страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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