Зеленский: в Украине восстановили 15 объектов энергетики после новых обстрелов РФ

Владимир Зеленский сообщил о восстановлении пятнадцати украинских энергетических объектов после недавних обстрелов со стороны России.

В субботу утром Владимир Зеленский публично заявил, что после недавних массированных ракетных обстрелов Украины со стороны армии России спецслужбы уже восстановили работу пятнадцати объектов украинской инфраструктуры. Вместе с тем Зеленский признал, что во многих городах Украины до сих пор практикуют веерное отключение электроэнергии.

Также Владимир Зеленский попросил граждан Украины рационально расходовать электроэнергию в часы пикового потребления для снижения нагрузки на сети электроснабжения страны.