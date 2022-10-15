Солдаты ВСУ занимались мародёрством в Мариуполе, одевшись в форму армии России

Украинские военные занимались мародёрством на территории Мариуполя, о чём стало известно благодаря показаниям пленного майора ВСУ.

15 октября попавший в плен майор батальона морской пехоты ВСУ Николай Мищенко сообщил, что украинские войска в Мариуполе промышляли мародёрством, переодевшись в российскую военную форму. По словам Мищенко, именно украинские морпехи, которые укрывались на заводе имени Ильича, выходили в город с целью грабить магазины.

Николай Мищенко утверждает, что морпехи ВСУ заходили в Мариуполь группами не более двенадцати человек, одев российскую форму и пугая местное население. Позднее украинские военные возвращались на завод с продуктами питания и сигаретами.