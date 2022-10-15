США поставят Киеву 200 бронированных внедорожников Humvee и снаряды к HIMARS
2022-10-15
03:38
Пентагон намерен предоставить Украине новый пакет военной помощи на 725 миллионов долларов по указу Байдена.
15 октября Джозеф Байден ратифицировал президентский указ о предоставлении Украине от США нового пакета военной помощи на сумму в $724 миллионов, включающий в себя 200 бронеавтомобилей Humvee, снаряды к РСЗО HIMARS и артиллерии, а также десятки тысяч патронов для стрелкового оружия.
Примечательно, что накануне Владимир Зеленский потребовал от Соединённых Штатов 5 миллиардов долларов для покрытия дефицита годового бюджета в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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США поставят Киеву 200 бронированных внедорожников Humvee и снаряды к HIMARS
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