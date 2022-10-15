США поставят Киеву 200 бронированных внедорожников Humvee и снаряды к HIMARS

Пентагон намерен предоставить Украине новый пакет военной помощи на 725 миллионов долларов по указу Байдена.

15 октября Джозеф Байден ратифицировал президентский указ о предоставлении Украине от США нового пакета военной помощи на сумму в $724 миллионов, включающий в себя 200 бронеавтомобилей Humvee, снаряды к РСЗО HIMARS и артиллерии, а также десятки тысяч патронов для стрелкового оружия.

Примечательно, что накануне Владимир Зеленский потребовал от Соединённых Штатов 5 миллиардов долларов для покрытия дефицита годового бюджета в Украине.