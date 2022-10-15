Бойцы ЧВК «Вагнер» возводят несколько линий обороны под Лисичанском
2022-10-15
03:43
Бойцы российской ЧВК "Вагнер" приступили к возведению обороны под Лисичанском в Луганской Народной республике.
15 октября стало известно, что солдаты частной военной кампании "группа Вагнера" используют специальную строительную и сельскохозяйственную технику для возведения несколько линий обороны в ЛНР. Один из опрошенных журналистами "РИА Новости" бойцов сообщил, что оборонительные линии должны сдержать атаки армии Украины, после чего войска РФ пойдут в контрнаступление.
Также собеседник "РИА Новости" признался, что возводимую линию обороны недалеко от Лисичанска уже успели прозвать "линией Вагнера" из-за причастности данного подразделения к её постройке и охране.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Бойцы ЧВК «Вагнер» возводят несколько линий обороны под Лисичанском
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