Зеленский попросил жителей Украины экономить электроэнергию в пиковые часы

2022-10-15

04:08

Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом тщательно контролировать расход электроэнергии в стране.

Утром субботы Владимир Зеленский выступил с обращением к населению Украины, попросив граждан страны экономить электроэнергию для избежания перебоев в работе украинской энергосети после недавних ракетных обстрелов со стороны России. По словам Зеленского, в некоторых городах Украины всё ещё действует практика почасового использования электричества.

Также Владимир Зеленский уведомляет, что после новых российских ударов по территории Украины в стране уже успели восстановить 15 объектов энергетической инфраструктуры.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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