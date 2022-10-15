Зеленский попросил жителей Украины экономить электроэнергию в пиковые часы

Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом тщательно контролировать расход электроэнергии в стране.

Утром субботы Владимир Зеленский выступил с обращением к населению Украины, попросив граждан страны экономить электроэнергию для избежания перебоев в работе украинской энергосети после недавних ракетных обстрелов со стороны России. По словам Зеленского, в некоторых городах Украины всё ещё действует практика почасового использования электричества.

Также Владимир Зеленский уведомляет, что после новых российских ударов по территории Украины в стране уже успели восстановить 15 объектов энергетической инфраструктуры.