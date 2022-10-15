Daily Mail: британцы не верят словам о желании Путина «заморозить» Европу
2022-10-15
04:20
Читатели газеты Daily Mail раскритиковали статью издания о том, что Владимир Путин якобы желает "заморозить" европейские страны отсутствием поставок российских энергоносителей.
15 октября британский новостной журнал Daily Mail опубликовал статью, в которой обвинил Владимира Путина в желании "заморозить" Европу, страдающую от энергетического кризиса из-за высоких цен на энергоносители и отсутствии поставок данных ресурсов из России в государства Евросоюза.
Под данной статьёй Daily Mail скопилась целая серия из эмоциональных комментариев британцев, которые сошлись во мнении о том, что проблемы Европы с энергией не связаны с Путиным, поскольку Россия имеет право отвечать на санкции Запада, атакующие российскую экономику. Также пользователи Daily Mail напомнили, что причиной роста цен на энергоносители в ЕС являются антироссийские санкции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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