Минобороны РФ заявило об окончании строительства трёх жилых домов в Мариуполе

2022-10-15

05:27

Пресс-служба Министерства обороны России сообщило о завершении постройки трёх многоэтажных домов на территории Мариуполя.

15 октября Минобороны России сообщило, что сотрудники военно-строительного отдела российского ведомства завершили строительство трёх многоэтажных домов в Мариуполе, сдав их гражданам для жизни. По данным Министерства обороны, в трёх построенных домах находится 250 квартир.

Также в российской оборонном ведомстве отметили, что строительство многоквартирных домов в Мариуполе курировал заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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