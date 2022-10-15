Минобороны РФ заявило об окончании строительства трёх жилых домов в Мариуполе
2022-10-15
05:27
Пресс-служба Министерства обороны России сообщило о завершении постройки трёх многоэтажных домов на территории Мариуполя.
15 октября Минобороны России сообщило, что сотрудники военно-строительного отдела российского ведомства завершили строительство трёх многоэтажных домов в Мариуполе, сдав их гражданам для жизни. По данным Министерства обороны, в трёх построенных домах находится 250 квартир.
Также в российской оборонном ведомстве отметили, что строительство многоквартирных домов в Мариуполе курировал заместитель министра обороны России Тимур Иванов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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