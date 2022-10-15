Разведка ЧВК «Вагнер» установила контроль над новыми позициями возле Лисичанска

Разведчики российского отряда "Вагнер" заняли новые позиции на лисичанском участке фронта, расширив зону контроля в регионе.

15 октября бойцы частной военной кампании "Вагнер" осуществили разведывательные мероприятия, обследовав три базы отдыха неподалёку от Лисичанска. Предполагалось, что данные сооружения контролируются украинской армией, однако здания оказались пустующими, что позволило российским военным занять их, расширив зону контроля на лисичанском направлении.

Также разведчики группы "Вагнера" выяснили, что бойцы ВСУ находятся всего в 250-ти метрах от трёх баз отдыха, перешедших под контроль России. По данным разведгруппы, рядом дислоцируется украинский военный отряд численностью от тридцати до пятидесяти человек.