Зрители Fox New подвергли критике Владимира Зеленского за то, что он вновь потребовал у Вашингтона финансовой помощи для Украины.

Накануне американский телеканал Fox New выпустил репортаж, в котором Владимир Зеленский вновь попросил денежной помощи для Украины у правительства Соединённых Штатов. Телеведущий Fox New Такер Карлсон заявил, что его утомили вечные просьбы Зеленского, поскольку Вашингтон ничего не должен Украине.

Под данной видеозаписью Fox New скопилась целая серия комментариев американцев, которые согласились с Карлсоном в том, что США не обязаны спонсировать Киев на деньги налогоплательщиков лишь потому, что Владимир Зеленский из раза в раз демонстрирует Вашингтону свой новый список пожеланий для нужд украинской армии и народа.