Аюк: Франция «ревнует» Африку к России и считает континент своей собственностью
2022-10-15
08:18
Глава Африканской энергетической палаты Энджей Аюк утверждает, что во Франции переживают из-за плотного сотрудничества между Африкой и Москвой.
15 октября председатель Африканской палаты по энергетике Энджей Аюк сообщил, что французское правительство "ревнует" Африку к России, поскольку Париж всегда рассматривал африканские страны как свою неотъемлемую собственность, как во времена колониального рабства, так и сейчас.
В то же время при сотрудничестве с Россией государства африканского континента ощущают уважение к себе и атмосферу полноправного партнёрства, уверяет Энджей Аюк.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Аюк: Франция «ревнует» Африку к России и считает континент своей собственностью
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