Глава Африканской энергетической палаты Энджей Аюк утверждает, что во Франции переживают из-за плотного сотрудничества между Африкой и Москвой.

15 октября председатель Африканской палаты по энергетике Энджей Аюк сообщил, что французское правительство "ревнует" Африку к России, поскольку Париж всегда рассматривал африканские страны как свою неотъемлемую собственность, как во времена колониального рабства, так и сейчас.

В то же время при сотрудничестве с Россией государства африканского континента ощущают уважение к себе и атмосферу полноправного партнёрства, уверяет Энджей Аюк.