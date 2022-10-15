Германия установила, что размер утечки на «Северных потоках» можно объяснить только взрывом

Трубопроводы "Северных потоков" осмотрела группа немецких экспертов. Визуальный осмотр подводным дроном показывает, что оба газопровода были разрушены в четырех местах.

Эксперты не сомневаются, что повреждения, которые наблюдались на газопроводе, вызваны взрывом.

Менее чем через две недели после взрывов на газопроводе "Северный поток" федеральная полиция и немецкая армия начали разведывательную миссию в Балтийском море. С баз в Киле и Эккернфёрде на трубопровод вышли два корабля ВМС Германии: противоминный катер "Диллинген" и многоцелевой "Миттельгрунд". На борту также находились водолазы Федеральной полиции Германии и специалисты по взрывчатым веществам.

На месте стало понятно, что водолазы не смогут помочь, так как у них нет необходимого снаряжения для погружения на глубину 70 метров, где произошла утечка. Это не единственная проблема, с которой столкнулись на месте.

Spiegel пишет, что "в первые дни сильное течение выбросило на морское дно много песка, не позволяя работу следователей". Несмотря на это, удалось сделать фотографии с подводного дрона, на которых видны масштабы повреждений.

"Масштаб утечки можно объяснить только взрывом", — пишет Tagesschau.

Портал приводит сообщения немецких СМИ и голоса из правительственных кругов, которые свидетельствуют о том, что на газопроводе видна восьмиметровая утечка.

Фотографии с места происшествия были переданы федеральной полицией генеральной прокуратуре, которая начала расследование по фактам "причинения взрыва", "антиконституционного саботажа".

Федеральный генеральный прокурор поручил Федеральной полиции и Федеральному управлению уголовной полиции продолжить расследование.