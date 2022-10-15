Очередной пакет помощи США Украине на $725 млн включает ракеты дальностью до 100 км для ЗРК HIMARS

Пентагон объявил в пятницу, 14 октября об очередном транше военной помощи для Украины на сумму 725 миллионов долларов.

В поставки войдут, в том числе более 200 автомобилей Humvee (HMMWV), противорадиолокационные ракеты HARM и ракетв для зенитно-ракетных комплексов HIMARS.

Объявленный пакет — это уже 23-й транш вооружений, переданных Украине из ресурсов США.

Он включает в себя ракеты GMLRS для ЗРК HIMARS, 23 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, 500 артиллерийских снарядов со спутниковым наведением Excalibur, 5000 ракет RAAM, содержащих противотанковые мины, 5 тысяч противотанковых комплексов, ракеты класса "воздух-земля" HARM и более двухсот автомобилей Humvee.

Комплект вооружений на $725 млн означает, что с 24 февраля США предоставили Украине оружия на общую сумму $17,5 млрд.

"Мы будем и впредь поддерживать народ Украины, который с поразительным мужеством и безграничной решимостью защищает свою свободу и независимость. Возможности, которые мы предоставляем, тщательно откалиброваны, чтобы иметь наибольшее значение на поле боя в пользу Украины", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.