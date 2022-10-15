Financial Times: Украина может занять Херсон на следующей неделе

Украинские войска могут вернуть занятые Россией Херсон на следующей неделе, сообщает Financial Times со ссылкой на информацию западных военных.

Херсонская область, примыкающая к Крыму, была единственной украинской областью, полностью занятой российскими войсками после начала спецоперации 24 февраля.

В конце августа украинские власти сообщили, что силы обороны перешли в контрнаступление в Херсонской области и прорвали первую линию российской обороны. В последующие дни солдаты заняли еще несколько городов и деревень этого региона.

С тех пор Киев вернул себе значительную территорию к западу от Днепра. В четверг, 13 октября Южное оперативное командование объявило, что освободило от российской оккупации еще пять населенных пунктов в Херсонской области и уничтожило российский пункт управления и две гаубицы.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на "западных военных", украинские силы могут занять Херсон на следующей неделе. Однако в издании не уточняется, на каких именно источниках и оценках он основан.

По данным FT, заявления главы Херсонской области Владимира Сальдо о необходимости эвакуации населения из области свидетельствуют о тяжелом положении россиян в городе.