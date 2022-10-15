Наследный принц Бин Салман заявил, что Саудовская Аравия выделит $400 млн на помощь Украине

Саудовская Аравия пожертвует Украине 400 миллионов долларов на гуманитарную помощь, сообщило саудовское государственное информационное агентство SPA.

Источник добавляет, что наследный принц Мухаммед бин Салман позвонил по этому поводу президенту Украины Владимиру Зеленскому в пятницу, 14 октября.

Наследный принц выразил готовность королевства продолжать посреднические усилия и поддерживать все, что способствует деэскалации конфликта, добавило SPA.

В понедельник глава сенатского комитета по иностранным делам Боб Менендес заявил о блокировании военного сотрудничества США с Саудовской Аравией в связи с ее решением об ограничении добычи нефти, выгодным для России.

Он объявил, что будет продолжать делать это до тех пор, пока Эр-Рияд не изменит свою политику в отношении войны.

В МИД Саудовской Аравии пояснили, что решение о сокращении добычи нефти было основано на "чисто экономических" основаниях, и отвергли "необоснованные" заявления с критикой саудовского суда по поводу принятого на прошлой неделе решения ОПЕК+.