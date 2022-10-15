В Техасе хозяин дома подстрелил совершенно голого вора, который пытался украсть кота
2022-10-15
09:44
Было 5:30 утра, когда жителя Дьюивилля в штате Техас, разбудил странный шум. К своему изумлению, он увидел в доме голого мужчину, который пытался поймать его кошку.
Недолго думая, хозяин дома схватил пистолет и выстрелил в незваного гостя. Мужчина убежал, хотя и был ранен.
Хозяин дома позвонил в полицию и сразу же сообщил, что выстрелил подозреваемого белого мужчину в возрасте около 20 лет, чтобы заставить его бежать. Пуля попала тому в плечо.
Голый вор сбежал и побежал к старой средней школе в Дьюивилле. Помощник шерифа заметил его рядом с собой и начал погоню.
Подозреваемый был госпитализирован из-за сильного кровотечения после ранения, к счастью, рана оказалась несерьезной. После лечения его доставили в тюрьму округа Ньютон.
Полиция не назвала имя подозреваемого. Это будет сделано только после того, как против него будут выдвинуты обвинения. Также не сообщается, находится ли мужчина под стражей или под залогом.
Расследование продолжается. Офицеры пытаются, в частности, выяснить, как совершенно голый мужчина мог ворваться в дом и почему на нем ничего не было. А также с какой целью он пытался украсть кота.
Опубликовано: Николай Скира
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В Техасе хозяин дома подстрелил совершенно голого вора, который пытался украсть кота
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