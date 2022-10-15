Путин заявил, что прямое столкновение России и НАТО приведет к глобальной катастрофе

Президент РФ Владимир Путин в Казахстане в ходе Азиатского саммита по взаимодействию и укреплению доверия заявил, что прямое столкновение войск НАТО с российскими войсками может привести к глобальной катастрофе.

"Надеюсь, у тех, кто об этом говорит, ума хватит, чтобы не делать столь опасных шагов", - отметил российский лидер.

Владимир Путин выступил на пятничном саммите в Казахстане. Во время выступления российский президент заверил, что его целью не является уничтожение Украины. Он также подчеркнул, что в настоящее время нет необходимости в массированных обстрелах соседней страны.

Российский лидер также упомянул о частичной мобилизации, которая прошла в его стране за последний десяток или около того дней.

"Линия соприкосновения с Украиной 1,1 тыс. км. Ее не могут защитить только солдаты, которые служат в армии, поэтому необходимо было объявить частичную мобилизацию", - пояснил Путин.

Президент России добавил, что уже мобилизовано 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч.

Российский лидер также посвятил часть своего выступления гипотетическим столкновениям, которые могут произойти между армией его страны и войсками НАТО.

"Прямое столкновение войск НАТО с российскими войсками может привести к глобальной катастрофе. Надеюсь, у тех, кто об этом говорит, ума хватит, чтобы не делать таких опасных шагов", - сказал Владимир Путин.

Президент России также заявил, что Германия совершила ошибку, поставив лояльность к НАТО выше своих национальных интересов. Путин добавил, что Берлин до сих пор не принял решение по неповрежденной ветке газопровода "Северный поток-2", по которому Россия могла бы отправлять газ в Германию.