Туристам из Америки, выгравировавшим свои инициалы на стене римского Колизея, грозит 5 лет тюрьмы

Римские СМИ сообщают, что трем туристам, выгравировавшим свои инициалы на стене Колизея, грозит от двух до пяти лет тюрьмы.

В местной прокуратуре завершено производство по делу двух американцев и канадца.

Прокурор Рима решил предъявить иностранцам обвинения , указанные в разделе о наказаниях за уничтожение и порчу культурных и ландшафтных ценностей. За это им грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Это первый случай, когда за подобные деяния могут назначить такое строгое наказание. Такие действия не редкость в античном амфитеатре.

Охрана памятника уже много раз задерживала посетителей, оставлявших после его посещения "сувениры" острыми инструментами.

Ранее обычно налагался штраф в размере не менее двух тысяч евро или один год тюрьмы.