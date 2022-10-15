Туристам из Америки, выгравировавшим свои инициалы на стене римского Колизея, грозит 5 лет тюрьмы
2022-10-15
11:28
Римские СМИ сообщают, что трем туристам, выгравировавшим свои инициалы на стене Колизея, грозит от двух до пяти лет тюрьмы.
В местной прокуратуре завершено производство по делу двух американцев и канадца.
Прокурор Рима решил предъявить иностранцам обвинения , указанные в разделе о наказаниях за уничтожение и порчу культурных и ландшафтных ценностей. За это им грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.
Это первый случай, когда за подобные деяния могут назначить такое строгое наказание. Такие действия не редкость в античном амфитеатре.
Охрана памятника уже много раз задерживала посетителей, оставлявших после его посещения "сувениры" острыми инструментами.
Ранее обычно налагался штраф в размере не менее двух тысяч евро или один год тюрьмы.
Опубликовано: Николай Скира
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Туристам из Америки, выгравировавшим свои инициалы на стене римского Колизея, грозит 5 лет тюрьмы
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