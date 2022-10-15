Минобороны Беларуси сообщило о прибытии первых эшелонов с российскими войскам
2022-10-15
12:11
Российские войска ночью 15 октября начали прибывать на территорию Республики Беларусь.
Первые эшелоны с российскими военнослужащими начали прибывать в Республику Беларусь.
Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Министерства обороны Беларуси. Отмечается, что им оказали радушный прием.
"Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Республику Беларусь", - передали в Минобороны.
Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о создании совместной с Россией группировки войск.
Опубликовано: Николай Скира
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