Десятки человек погибли в результате взрыва на угольной шахте в Турции

По меньшей мере 25 человек погибли в результате взрыва на шахте в турецком Амасре, а еще 17 человек госпитализированы.

28 человек выжили и получили различные травмы в шахте, где, вероятно, произошел взрыв метан. 49 человек все еще находятся в ловушке в двух разных местах на глубине от 300 до 350 метров. Всего под землей находилось 110 горняков.

Идет спасательная операция. По словам местного губернатора, группе спасателей в составе более 70 человек удалось добраться до точки на глубине около 250 метров.

Взрыв произошел незадолго до захода солнца, поэтому спасательной операции мешала темнота.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что сегодня отменит все свои планы и вылетит на место аварии.

"Мы надеемся, что число погибших больше не увеличится, что наших горняков найдут живыми. Все наши усилия идут в этом направлении", — написал он в Twitter.

Имеются различные версии о причинах взрыва. Местная прокуратура заявила, что рассматривает инцидент как несчастный случай и начинает официальное расследование. Это самая трагическая авария на шахтах в Турции с 2014 года, когда 301 человек погиб в результате взрыва в городе Сома.