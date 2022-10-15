Минобороны: в районе Каховской ГЭС уничтожили две американские ракеты HARM
2022-10-15
14:35
Минобороны сообщили, что в районе Каховской ГЭС сбили две американские ракеты HARM.
15 октября РИА Новости сообщили, по сводкам Минобороны России за сутки Российская ПВО сбила две противорадарные ракеты HARM в районе Каховской ГЭС. Также по информации министерства, в воздухе в районах населенных пунктов Свободное в ДНР и в районе Новой Каховки в Херсонской области были уничтожены 18 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS.
Ранее уже сообщалось, что в ходе специальной военной операции на Украине были успешно испытаны почти все перспективные авиационные средства поражения, произведенные российской корпорацией "Тактическое ракетное вооружение".
Опубликовано: Елена Калиновская
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