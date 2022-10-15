Германия предоставила Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber

Немецкое правительство сообщило об отправке в Украину для ВСУ 16 танковых мостоукладчиков Biber.

15 октября пресс-служба федерального правительства Германии сообщила об отправке в Украину шестнадцати танковых мостоукладчиков Biber для нужд украинской армии, солдаты которой вчера не смогли совершить переправу через реку Оскол в Харьковской области.

Также на сайте правительства ФРГ опубликована информация о предоставлении киевскому режиму десяти понтонно-мостовых машин, что по мнению немецкой власти поможет обеспечить боеспособность ВСУ.