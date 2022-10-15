Пентагон ведет переговоры с Илоном Маском по услугам спутниковой системы Starlink для Украины

Илон Маск пригрозил вывести свою спутниковую систему Starlink из поддержки Украины по финансовым причинам. Миллиардер призвал Соединенные Штаты продолжать финансирование проекта, сообщает CNN.

Теперь Пентагон ответил Маску — в заявлении говорится, что ведется поиск альтернатив спутникам бизнесмена.

Пентагон подтвердил, что ведет переговоры с Илоном Маском, который в пятницу, 14 октября, пригрозил приостановить финансирование доступа Украины к спутниковой связи Starlink.

"Мы ведем переговоры со SpaceX", — заявила Сабрина Сингх, пресс-секретарь Министерства обороны США, которую цитирует Bloomberg.

Однако Сингх отметила, что США, Украина и их союзники рассматривают решения других коммуникационных компаний. Сингх подтвердил, что Пентагон получил письмо от SpaceX с предупреждением о прекращении финансирования работы Starlink в Украине.

Она также добавила, что у Минобороны США налаженные отношения со SpaceX, в том числе из-за того, что компания выиграла контракты на космические полеты, связанные с обороной.

Напомним, CNN был первым, кто сообщил, что SpaceX предупредила Пентагон в прошлом месяце, что может прекратить предоставлять свои спутниковые услуги Starlink Украине, если США не начнут платить десятки миллионов долларов в месяц за сохранение ключевых услуг.

Компания Илона Маска потребовала от Пентагона взять на себя финансирование использования спутников Starlink правительством в Киеве и украинскими военными, что, по оценке SpaceX, к концу года обойдется в более чем 120 миллионов долларов и почти 400 миллионов долларов в следующие 12 месяцев.

Хотя Маск не предполагал, что Starlink прекратит работу в Украине в одночасье, вопрос все еще оставался спорным. Система служит этой стране в оборонных целях.

Украина имеет 20 000 терминалов, поставленные и оплаченные программой USAID, Польшей, Европейским Союзом и частными компаниями.