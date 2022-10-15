Стефанишина: Украина далека от получения ATACMS и истребителей от США

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина утверждает, что США не хотят передавать Киеву истребители и ракетные комплексы ATACMS.

Издание Newsweek взяло интервью у украинского вице-премьера Ольги Стефанишиной, которая признала, что в настоящий момент Украина находится крайне далеко от того момента, когда США смогут передать Киеву ракетные комплексы ATACMS с дальностью пуска свыше трёхсот километров и истребители.

При этом Стефанишина утверждает, что Киев добился существенного прогресса в переговорах с Вашингтоном по вопросу поставок данных вооружений, и в будущем Соединённые Штаты могут поставить их Украине.