Стефанишина: Украина далека от получения ATACMS и истребителей от США

2022-10-15

19:25

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина утверждает, что США не хотят передавать Киеву истребители и ракетные комплексы ATACMS.

Издание Newsweek взяло интервью у украинского вице-премьера Ольги Стефанишиной, которая признала, что в настоящий момент Украина находится крайне далеко от того момента, когда США смогут передать Киеву ракетные комплексы ATACMS с дальностью пуска свыше трёхсот километров и истребители.

При этом Стефанишина утверждает, что Киев добился существенного прогресса в переговорах с Вашингтоном по вопросу поставок данных вооружений, и в будущем Соединённые Штаты могут поставить их Украине.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: