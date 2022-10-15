Райдер: Пентагон будет поддерживать Украину до конца конфликта

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил о намерениях США оказывать помощь Украине так долго, как этого потребуют обстоятельства.

15 октября официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер опубликовал новое сообщение в Twitter, где заверил, что Вашингтон намеревается оказывать военную и финансовую помощь Украине до тех пор, пока Киев не сможет отстоят суверенитет территорий, которые считает своими.

Примечательно, что данные слова Райдера прозвучали на фоне новых публикаций сообщений СМИ о том, что Соединённые Штаты почти исчерпали свои возможности оказывать помощь Украине.