Райдер: Пентагон будет поддерживать Украину до конца конфликта
2022-10-15
19:44
Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил о намерениях США оказывать помощь Украине так долго, как этого потребуют обстоятельства.
15 октября официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер опубликовал новое сообщение в Twitter, где заверил, что Вашингтон намеревается оказывать военную и финансовую помощь Украине до тех пор, пока Киев не сможет отстоят суверенитет территорий, которые считает своими.
Примечательно, что данные слова Райдера прозвучали на фоне новых публикаций сообщений СМИ о том, что Соединённые Штаты почти исчерпали свои возможности оказывать помощь Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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