Представлена гиперреалистичная скульптура Христа на основе 15 лет исследования Туринской плащаницы

После 15 лет исследований Туринской плащаницы представлена ​​фигура, которая является гиперреалистичным изображением тела Иисуса Христа. До декабря его можно увидеть на выставке в соборе Саламанки (Испания).

Католическое информационное агентство (CNA) сообщает, что с пятницы в соборе Саламанки проходит выставка первой гиперреалистичной реставрации тела Христа, основанной на данных, полученных в результате исследований Туринской плащаницы.

Скульптура изображает умершего Иисуса и изготовлена из латекса и силикона, весит менее 75 кг. Персонаж очень реалистичен. Проработана каждая деталь. Посетители могут увидеть веснушки, поры, волосы по всему телу (использовались человеческие волосы), а также травмы, полученные Иисусом во время его смерти на кресте – синяки, раны от бичевания, сломанный нос.

Фигура была создана группой художников во главе с куратором выставки Альваро Бланко, который занимается исследованием Туринской плащаницы в течение последних 15 лет. Во время презентации работы Бланко рассказал, что когда увидел готовую скульптуру, то убедился, что стоит перед изображением тела Иисуса из Назарета.

Удивительная выставка будет экспонироваться в Саламанке как минимум до декабря. В планах показать скульптуру на пяти континентах, в церквях по всему миру.

Создатели также хотят, чтобы статуя была выставлена ​​в Турине вместе с оригинальной Туринской плащаницей.