Представлена гиперреалистичная скульптура Христа на основе 15 лет исследования Туринской плащаницы
2022-10-15
20:10
После 15 лет исследований Туринской плащаницы представлена фигура, которая является гиперреалистичным изображением тела Иисуса Христа. До декабря его можно увидеть на выставке в соборе Саламанки (Испания).
Католическое информационное агентство (CNA) сообщает, что с пятницы в соборе Саламанки проходит выставка первой гиперреалистичной реставрации тела Христа, основанной на данных, полученных в результате исследований Туринской плащаницы.
Скульптура изображает умершего Иисуса и изготовлена из латекса и силикона, весит менее 75 кг. Персонаж очень реалистичен. Проработана каждая деталь. Посетители могут увидеть веснушки, поры, волосы по всему телу (использовались человеческие волосы), а также травмы, полученные Иисусом во время его смерти на кресте – синяки, раны от бичевания, сломанный нос.
Фигура была создана группой художников во главе с куратором выставки Альваро Бланко, который занимается исследованием Туринской плащаницы в течение последних 15 лет. Во время презентации работы Бланко рассказал, что когда увидел готовую скульптуру, то убедился, что стоит перед изображением тела Иисуса из Назарета.
Удивительная выставка будет экспонироваться в Саламанке как минимум до декабря. В планах показать скульптуру на пяти континентах, в церквях по всему миру.
Создатели также хотят, чтобы статуя была выставлена в Турине вместе с оригинальной Туринской плащаницей.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Стремоусов: армия РФ отразила наступление ВСУ на Херсон по Бериславскому направлению
Мать солдата ВСУ в Энергодаре выдала МВД России схрон с оружием сына
Воздушная тревога по всей Украине объявлена из-за пуска ракет Х-101 из Каспия
В Риме несколько сотен человек вышли на митинг за выход Италии из ЕС и НАТО
Yahoo News Japan: США будут уничтожены российской ядерной торпедой «Посейдон»