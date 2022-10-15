Илон Маск предложил человечеству не целиться в себя ядерным оружием

Бизнесмен Илон Маск утверждает, что страны мира не должны угрожать друг другу ядерными вооружениями и использовать их в качестве аргумента в дипломатических процессах.

В субботу вечером основатель американских корпораций Tesla и SpaceX Илон Маск написал новое сообщение в одном из мессенджеров, где выступил с предложением ко всему человечеству прекратить целиться в себя ядерным оружием. По мнению Маска, на текущий момент риск использования оружия массового поражения одной из стран является наивысшим более чем за последние полвека.

Характерно, что ранее Илон Маск предложил свой план мирного урегулирования украинского кризиса, посоветовав Киеву отказаться от претензий на находящийся в составе России Крым и закрепить положения о невступлении Украины в НАТО, за что получил массу критики от украинских активистов, даже попав в базу сайта "Миротворец", где провисел лишь пятнадцать минут.