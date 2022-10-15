Футбольный арбитр потерял сознание в Беларуси во время матча БАТЭ и «Динамо»
2022-10-15
21:08
15 октября в Беларуси состоялся матч между футбольными клубами брестское "Динамо" и БАТЭ, во время которого арбитр упал в обморок.
В субботу состоялся матч между футбольными командами "Динамо" от города Брест и БАТЭ в рамках 25-го тура чемпионата по футболу в Беларуси. На 12-ой минуте матча при нулевом счёте у обеих команд главный арбитр игры Дмитрий Доля внезапно потерял сознания, из-за чего матч был приостановлен.
Игроки "Динамо" и БАТЭ самостоятельно прервали игру, вместе подбежав к упавшему в обморок Доле, попытавшись оказать ему первую помощь. К потерявшему сознанию арбитру незамедлительно прибыли медики, унеся его с поля.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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