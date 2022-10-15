Бойцы ЧВК «Вагнер» готовят долговременные опорные пункты под Лисичанском

Бойцы ЧВК «Вагнер» оборудуют дополнительные взводные опорные пункты и не собираются сдавать занятые территории.

Один из бойцов группы «Вагнер» рассказал, что на лисичанском направлении оборудуют дополнительные взводные опорные пункты и не собираются сдавать занятые территории.

"Противник доказал, что воевать умеет. Поэтому недооценивать его нельзя", — рассказал он.

По его словам украинская армия неоднократно предпринимала попытки прорыва на этом направлении. Решение о возведении долговременных оборонительных укреплений принято для сохранения жизни личного состава.