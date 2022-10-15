Бойцы ЧВК «Вагнер» готовят долговременные опорные пункты под Лисичанском
2022-10-15
23:22
Бойцы ЧВК «Вагнер» оборудуют дополнительные взводные опорные пункты и не собираются сдавать занятые территории.
Один из бойцов группы «Вагнер» рассказал, что на лисичанском направлении оборудуют дополнительные взводные опорные пункты и не собираются сдавать занятые территории.
"Противник доказал, что воевать умеет. Поэтому недооценивать его нельзя", — рассказал он.
По его словам украинская армия неоднократно предпринимала попытки прорыва на этом направлении. Решение о возведении долговременных оборонительных укреплений принято для сохранения жизни личного состава.
Опубликовано: Максим Алексеев
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