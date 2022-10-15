В РПЦ отказались причислять Жириновского к лику Святых

2022-10-15

23:26

Умершего лидера российской партии ЛДПР Владимира Жириновского не причислят к лику русских Святых.

На интернет-портале Change.org появилась петиция с предложением причислить Владимира Жириновского к лику Святых.

Причиной того, почему его стоит причислить к святым, называется то, что многое из сказанного им при жизни сбылось.

На данное предложение уже отреагировали в РПЦ и отвергли данное предложение.

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом Вахтанг Кипшидзе заявил, что Жириновский не отвечает критериям для причисления к святым.

Опубликовано: Николай Скира







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