В РПЦ отказались причислять Жириновского к лику Святых
2022-10-15
23:26
Умершего лидера российской партии ЛДПР Владимира Жириновского не причислят к лику русских Святых.
На интернет-портале Change.org появилась петиция с предложением причислить Владимира Жириновского к лику Святых.
Причиной того, почему его стоит причислить к святым, называется то, что многое из сказанного им при жизни сбылось.
На данное предложение уже отреагировали в РПЦ и отвергли данное предложение.
Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом Вахтанг Кипшидзе заявил, что Жириновский не отвечает критериям для причисления к святым.
Опубликовано: Николай Скира
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