Военкор Семен Пегов: Жертвами теракта в Белгороде могут быть 22 человека, а не 11
2022-10-15
23:41
Российский военкор Семен Пегов пишет, что жертвами теракта в Белгороде могут быть 22 человека.
Военный корреспондент Семен Пегов сообщил о том, что в результате теракте в Белгороде могло погибнуть больше людей. чем заявили в Минобороны.
По словам российского военкора, погибнуть могли до 22 человек, хотя официальное сообщение Минобороны говорит об 11 погибших.
При этом Пегов утверждает, что огонь открыли двое граждан Армении, хотя ранее говорилось о том, что виновники - уроженцы Таджикистана.
"В Белгородской области на военном полигоне совершен теракт. Сообщается, что огонь по добровольцам, готовившимся к отправке на фронт, открыли двое граждан Армении. В результате 11 человек были убиты и 15 ранены. P.S. Информация о числе убитых разнится - от 10 до 22", - написал Пегов.
Опубликовано: Николай Скира
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