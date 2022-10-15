Военкор Семен Пегов: Жертвами теракта в Белгороде могут быть 22 человека, а не 11

Российский военкор Семен Пегов пишет, что жертвами теракта в Белгороде могут быть 22 человека.

Военный корреспондент Семен Пегов сообщил о том, что в результате теракте в Белгороде могло погибнуть больше людей. чем заявили в Минобороны.

По словам российского военкора, погибнуть могли до 22 человек, хотя официальное сообщение Минобороны говорит об 11 погибших.

При этом Пегов утверждает, что огонь открыли двое граждан Армении, хотя ранее говорилось о том, что виновники - уроженцы Таджикистана.

"В Белгородской области на военном полигоне совершен теракт. Сообщается, что огонь по добровольцам, готовившимся к отправке на фронт, открыли двое граждан Армении. В результате 11 человек были убиты и 15 ранены. P.S. Информация о числе убитых разнится - от 10 до 22", - написал Пегов.