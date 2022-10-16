В Греции нашли храм Посейдона шестого века до нашей эры
2022-10-16
00:31
Совместная группа греческих и австрийских археологов обнаружили руины здания, которое они считают храмом Посейдона.
Руины, обнаруженные на вершине холма, соответствуют местоположению святилища Посейдона, описанному в древнегреческом тексте Geographica. В здании были вестибюль, как в классических храмах, задняя камера и комната для божества-покровителя.
Археологи нашли еще одну характерную зацепку: фрагмент мраморного водоема, использовавшегося в древнегреческих святилищах для ритуального омовения.
Посейдон, бог моря, был ключевой фигурой в Греческой мифологии.
Опубликовано: Светлана Репина
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