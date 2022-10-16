Археологи нашли необычный колокольчик и 1200 черепов баранов, принесенных в жертву
2022-10-16
00:37
Во время раскопок в древнем египетском городе Абидос археологи нашли останки 1200 черепов баранов, принесенных в жертву фараону Рамзесу Великому. К одному из животных был привязан колокольчик, который звенит до сих пор.
Колокол украшен четырьмя головами животных, представляющими различных божеств. Археолог Самех Искандер из Нью-Йоркского университета считает, что находка доказывает, что египтяне все еще поклонялись Рамзесу II как богу спустя 1000 лет после его смерти.
По его словам, найденное хранилище буквально заполнено черепами баранов, некоторые из них завернуты в ткань. Археологи полагают, что это был культ барана.
Опубликовано: Светлана Репина
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