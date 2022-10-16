Ремонт монастыря в Мексике после землетрясения привел к неожиданному открытию, связанному с ацтеками

Во время ремонта католического монастыря в Мексике, пострадавшего от землетрясения, археологи сделали неожиданную находку. Под слоями краски на стенах они увидели часть красного круга.

Они ожидали, что раскраска покажет картину, Деву Марию или Иисуса Христа. Но это оказался красный круг с плюмажем из перьев, топором, жезлом с цветами – символами доиспанского щита.

Это изображение связано с ацтекским богом Тепостектлем. По словам экспертов, 500-летние фрески, вероятно, были нарисованы от руки светло-красной краской, заполнены красной глазурью, а затем снова обведены контуром.