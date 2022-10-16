Миллер: Россия прекратит поставки газа в Европу при введени потолка цен

Глава российской государственной корпорации ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что введение потолка цен на газ повлечет за собой прекращение поставок.

Ранее Алексей Миллер заявил, что Россия может обеспечить Европу 63 миллиардами кубометров газа в год через Турцию, однако для этого необходимо подготовить дополнительную инфраструктуру. Мощностей «Турецкого потока» не хватит для такого объема перекачки.

При этом Миллер отметил, что «Газпром» руководствуется теми контрактами, которые уже подписаны, так как новые в данный момент не заключаются. Кроме того, если Европа введет потолок цен на российский газ, это повлечет за собой прекращение поставок и по текущим контрастам, так как произойдет «существенное нарушение условий».

На прошлой неделе президент России Владимир Путин также заявил о готовности обеспечить Европу российским газом, несмотря на отсутствие возможности прокачки «голубого топлива» по трубопроводам «Северные потоки», на которых в конце сентября произошла диверсия.

Путин подчеркнул, что Россия при этом не будет действовать себе в ущерб. В случае введения Западом потолка цен на российские энергоресурсы, российская сторона диверсифицирует рынок и перейдет к азиатским заказчикам.