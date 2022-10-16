Пограничники Украины ежедневно задерживают до 30 уклонистов
2022-10-16
12:09
Погранслужба Украины ежедневно задерживает до 30 уклонистов, которые хотят избежать призыва в ВСУ.
Спикер погранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что сотрудниками ведомства ежедневно задерживается до 30 человек, желающих выехать из страны с целью уклониться от призыва в ВСУ.
"Ситуация, когда граждане Украины пытаются покинуть страну с целью уклониться от призыва на военную службу, сохраняется. Ежедневно мы задерживаем до 30 таких уклонистов", — сказал Демченко.
Демченко подчеркнул, что всего с 24 февраля 2022 года было пресечено более 10 тысяч попыток уклониться от призыва в ВСУ.
Верховная рада Украины продлила мобилизацию и действие режима военного положения до 21 ноября. Выезд мужчин призывного возраста (18-60 лет) за пределы страны запрещен.
Опубликовано: Максим Алексеев
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