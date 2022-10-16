ABC News: счета за газовое отопление этой зимой в США могут вырасти на 28%

Телеканал ABC News со ссылкой на Управление по энергетической информации США (EIA) сообщает, что этой зимой счета за газовое отопление для домохозяйств могут вырасти на 28%.

По данным EIA, американцы так или иначе столкнуться с более высокими счетами за отопление, чем в аналогичный зимний период прошлого года. Это связано со сложной энергетической ситуации на рынках (как на европейском, так и на американском, например, с топочным мазутом, запасов которого осталось менее чем на месяц).

В EIA считают, что счета за отопление домохозяйств США этой зимой вырастут примерно на 28%. Счета увеличатся и в домах, которые отапливаются с помощью электричества — примерно на 10%. Отопление пропаном подрастет в цене на 5%.

Аналитики отмечают, что энергорынок находится под давлением сразу нескольких факторов: конфликт в Украине, пандемия коронавируса и ее последствия, а также прогнозов о более холодной зиме, чем годом ранее. Увеличение стоимости отопление приведет к тому, что многие домохозяйства с трудом будут справляться с растущей стоимостью жизни на фоне рекордной инфляции.

Управление по энергетической информации США советует американцам использовать более энергосберегающие приборы для отопления домов, а также улучшать изоляцию окон и дверей. В ведомстве напомнили, что в США приняли закон о налоговых льготах, которые предусмотрены для установки энергосберегающих приборов.