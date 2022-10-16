Le Monde: жители Франции снова начали выходить на забастовки из-за ухудшения уровня жизни

Аналитики говорят, что забастовки на нефтеперерабатывающих заводах Франции, которые вызвали дефицит топлива во многих частях страны, только начала выражения недовольства жителей страны.

Проблемы инфляции, недостаточной индексации заработных плат, энергетический кризис и ухудшение уровня жизни вновь заставят выходить французов на улицы и устраивать все новые забастовки. Аналитики считают, что французское общество сново готово выйти на масштабные социальные протесты, это только вопрос времени.

До начала энергетического кризиса в Европе, заработные платы перестали беспокоить французов, так как они практически непрерывно расти. Кроме того, эффективность наемных рабочих также возрастала, а цены практически стояли на месте. Однако в 2022 года ситуация повернулась на 180 градусов — зарплат стало не хватать, инфляция не останавливается, а конца кризису не видно.

Весной 2022 года, когда инфляция резко возросла, а индексирование заработных плат ее не догнала, люди снова начали выходить на улицы и устраивать забастовки. Например, рабочие предприятия TotalEnergies с февраля по июнь получили прибавку к зарплате в размере 2,35%, тогда как только официальная инфляция составила 5%.

На самом деле, забастовки начали происходить не только на нефтеперерабатывющих заводах Франции, но и филиалах компаний Amazon, Dassault Aviation. Однако в них протесты удалось оперативно урегулировать, как и в компаниях Renaul и Michelin. Тем не менее, новая волна забастовок и протестов просто вопрос времени.