В ходе выступления на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китай (КПК), председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин призвал все страны к миру, справедливости и содействию развития.

Си Цзиньпин подчеркнул, что китайская сторона искренне призывает все государства мира продвигать общие для всего человечества ценности. В частности, это касается всеобщего развития, справедливости, правильной ориентации на демократию и свободу.

Председатель КНР особенно отметил способность к взаимопониманию между народами всех стран мира. По мнению Си Цзиньпина, государства должны решать совместные различные глобальные вызовы совместно.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что причиной расслоения политической составляющей мира стало стремление к многополярности. По словам российского лидера, многополярность — это главный вектор международной политики на сегодняшний день.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона привержена принципу суверенного равенства государств. Лавров добавил, что Россия расширяет сотрудничество с большинством мировых государств и будет продолжать это делать в дальнейшем, несмотря на западное давление.