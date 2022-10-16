CNBC: Китай снова предостерег США от вмешательства в тайваньский вопрос

В ходе выступления на XX съезде Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин заявил, что китайская сторона не исключает возможность применения силы в случае возникновения такой необходимости.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайская сторона «оставляет за собой право принимать все необходимые меры против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос». Он подчеркнул, что Китай при этом будет с максимальными усилиями продолжать стремится к мирному воссоединению с Тайванем.

Си Цзиньпин добавил, что применения силы относительно тайваньского вопрос касается «исключительно внешнего вмешательства». По словам председателя КНР, споры вокруг острова должны касаться только Китая и Тайваня, но никак не США и Запад, которые не имеют к нему отношения.

Напряженность вокруг Тайваня резко возросла после скандального визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Несмотря на предупреждения Пекина о том, что он не позволяет вмешиваться во внутренние дела, США все равно направили делегации на остров.

Правительство КНР считает, что Тайвань не имеет право вести международные отношения без участия официального Пекина, так как китайская сторона — единственный законный представитель острова. На телеканале CNBC отмечают, что на XX съезде Си Цзиньпинь уделил больше внимания Тайваню, чем когда-либо за период своего правления.