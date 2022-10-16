CNN: Пакистан недоволен позицией президента США Байдена по ядерным арсеналам

По сообщению телеканала CNN, МИД Пакистана вызвал посла США Дональда Блума после слов американского президента Джо Байдена «о самой опасной пакистанской нации в мире».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Пакистан является самой опасной нацией в мире из-за наличия ядерного оружия и отсутствия сплоченности. В свою очередь премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что его страна — «ответственное ядерное государство».

После заявления Джо Байдена МИД Пакистана вызвал посла США Дональда Блума. Дипломату сообщили, что причин для беспокойства владением Пакистаном ядерного арсенала нет, однако американский лидер позволил себя неоднозначно высказаться о сложившейся ситуации.

Блуму также заявили, что Пакистан гордится тем, что «обладает лучшими средствами по обеспечению безопасности согласно требованиям МАГАТЭ». Шахбаз Шариф подчеркнул, что в правительстве Пакистана со всей ответственностью относятся к безопасности и никто не должен в этом сомневаться.

Глава МИД Пакистана Билавал Зардари также отметил, что был крайне удивлен высказываниями американского президента. Он добавил, что Пакистан соответствует «всем без исключения международным стандартам в соответствии с требованиями обслуживания и обеспечения безопасности в ядерной сфере».