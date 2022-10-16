Newsweek: в Украине признали НАТО фактической стороной конфликта с Россией
2022-10-16
14:26
Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в интервью для издания Newsweek заявила, что российская армия на украинской территории «фактически противостоит вооруженным силам НАТО».
Ольга Стефанишина уточнила, что из-за нерешительности «демократического мира», Россия с каждым днем становится все сильнее, а конфликт в Украине помогает ей «набраться опыта для противостояния с настоящими вооруженными силами НАТО». Это связано с тем, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обучены по натовским стандартам.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ввод вооруженных сил стран Североатлантического альянса НАТО на украинскую территорию и дальнейшее прямое столкновение ВС РФ с силами альянса — опаснейший шаг, который способен привести мир к катастрофе.
При этом глава Пентагона США Ллойд Остин днем ранее заявил, что Североатлантический альянс не является соперником российской стороны и не представляет угрозы для этого государства. Тем не менее, альянс продолжит оказывать помощь Украине, но не будет ввязываться в вооруженный конфликт.
В России считают, что решительная позиция Вашингтона поставлять Киеву новейшее оружие ничто иное как прямое вмешательства в конфликт. В МИД РФ призвали США и их союзников «не переходить красные линии» и не усиливать финансирование поддержки Украины.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: 11 солдат убиты при теракте в Белгороде на учебном полигоне ЗВО
Newsweek: в Украине признали НАТО фактической стороной конфликта с Россией
Times: экс-глава Минфина Британии прогнозирует отставку Трасс через 2 недели
CNN: Пакистан недоволен позицией президента США Байдена по ядерным арсеналам
Воздушная тревога по всей Украине объявлена из-за пуска ракет Х-101 из Каспия