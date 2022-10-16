Жители Германии начали выходить на акции протеста из-за роста цен
2022-10-16
14:32
Более тысячи жителей немецкого города Лейпциг вышли на акцию протеста против повышения уровня цен на продовольственные товары и энергетические носители, а также против ухудшения уровня жизни.
В протестной акции Лейпцига приняли участие представители более 40 организаций — от представителей экологических движений до лидеров профсоюзков. Люди требовали от правительства предсотавления льгот, компенсаций затрат и снижения уровня инффляции на фоне ухудшения уровня жизни.
Примечательно, что Лейпциг — не первый город, в котором начали проходить акции протеста. Так, ранее подобная акция была замечена в Потсдаме, однако она была меньшей по численности, поэтому не вызвала особого интереса местных СМИ (тем не менее, на нее собралось несколько сотен участников).
Протестующие в Лейпциге и Потсдаме требовали одного и того же от местных и центральных властей ФРГ — помощи государства для населения из-за резко растущих цен, инфляции и ухудшения уровня жизни на фоне энергетического кризиса.
Только в сентябре инфляция в Германии составила 10% в годовом выражении. Для ФРГ такой показатель является рекордным. Рост стоимости жизни происходит на фоне энергетического кризиса, что усугубляет ситуацию. При этом дальнейшие поставки дешевых энергоресурсов из России из-за санкций будут только сокращаться.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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