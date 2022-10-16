Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов прогнозирует поражение Украины с наступлением холодов.

В воскресенье представитель военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что симпатизирующим армии Украины гражданам не следует надеяться на её победу над Россией, поскольку по оценкам аналитиков, российские войска "поставят мат" Киеву уже грядущей зимой.

Также Стремоусов напомнил, что военные возможности Украины целиком зависят от западных поставок, в то время как Россия остаётся независимой в своих запасах вооружений, которые действительно огромны.