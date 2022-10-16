В Кишинёве на митинг против правительства собрались около 60 тысяч человек
2022-10-16
18:27
В Кишинёве около 60 тысяч недовольных молдаван собрались на митинг против проевропейского правительства Молдавии.
16 октября председатель Оргеевского района Молдавии Дину Цуркану заявил, что на антиправительственный митинг в Кишинёве собрались около 60 000 недовольных действующей властью граждан.
Отмечается, что митингующие выступают против проевропейского правительства Молдавии, которое по мнению молдаван, спровоцировало небывалый рост цен и энергетический кризис в стране из-за поддержки антироссийских санкций ЕС.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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