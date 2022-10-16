Салливан: США ответят России на любой формат применения ядерного оружия
2022-10-16
18:40
Помощник Байдена по безопасности США Джейк Салливан утверждает, что вне зависимости от масштаба применения российского ядерного оружия в Украине, Вашингтон обязательно ответит Москве.
16 октября официальный представитель Белого дома Джейк Салливан дал интервью местному телеканалу CNN, где сообщил, что правительство Соединённых Штатов ответит на применение ядерного оружия Россией в Украине вне зависимости от того, будет ли это тактическое ядерное оружие или ядерные боеголовки большей мощности.
Примечательно, что накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг также заверил, что альянс ответит России на применение ядерного вооружения, однако политик отказался раскрывать детали такого ответа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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